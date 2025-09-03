Трамп угрожает изменить позицию по Украине, если не будет реальных сдвигов

В случае отсутствия продвижения по конфликту в Украине, президент США Дональд Трамп может занять «другую позицию» в отношении стран конфликта, пишет РИА Новости.

Американский лидер охарактеризовал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске как «очень хорошая», добавив, что со временем станет ясен результат. «Если нет, мы займем другую позицию», – сообщил политик.

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