Прямой эфир

Трамп угрожает изменить позицию по Украине, если не будет реальных сдвигов

03 сентября 2025 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп угрожает изменить позицию по Украине, если не будет реальных сдвигов-0

В случае отсутствия продвижения по конфликту в Украине, президент США Дональд Трамп может занять «другую позицию» в отношении стран конфликта, пишет РИА Новости.

Американский лидер охарактеризовал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске как «очень хорошая», добавив, что со временем станет ясен результат. «Если нет, мы займем другую позицию», – сообщил политик.

Читайте также:
Трамп анонсировал новые детали конфликта в Украине

Семья Трампа заработала 5 млрд долларов на запуске криптовалюты

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде прошли массовые митинги в защиту прав работников
03 сентября 2025 07:50

В Канаде прошли массовые митинги в защиту прав работников

Боснийские водители приостановили перевозку грузов, требуя поддержки отрасли
03 сентября 2025 07:49

Боснийские водители приостановили перевозку грузов, требуя поддержки отрасли

Семья Трампа заработала 5 млрд долларов на запуске криптовалюты
03 сентября 2025 07:45

Семья Трампа заработала 5 млрд долларов на запуске криптовалюты