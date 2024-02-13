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Трамп: страны НАТО должны увеличить помощь Киеву до уровня США

13 февраля 2024 09:49
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что странам-партнерам по НАТО необходимо усилить финансовую поддержку Украины, в противном случае Вашингтону следует определить приоритетность своих интересов. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что американская помощь Украине на 100 миллиардов больше, чем помощь стран НАТО, и обратился к Альянсу с призывом уравнять уровни своих расходов.

Трамп подчеркнул свою роль в усилении НАТО и выразил уверенность, что в случае, если страны-партнеры не повысят свои вклады для Украины, то интересы США должны быть поставлены во главу угла.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту по вопросу поставок вооружений в Украину, и подчеркнул, что любые грузы с оружием для Киева станут для РФ законной целью. 

# Международная политика

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