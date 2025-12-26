Прямой эфир

Трамп: США нанесли смертоносный удар по террористам в Нигерии

26 декабря 2025 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп: США нанесли смертоносный удар по террористам в Нигерии-0

Соединенные Штаты нанесли смертоносные авиаудары по боевикам террористической организации ИГ на северо-западе Нигерии. Как сообщил лидер США Дональд Трамп, эта операция была проведена по его приказу в ответ на массовое убийство христиан. Об этом пишет ТАСС.

Командование вооруженных сил Америки в Африке сообщило об атаке в штате Сокото, где были убиты несколько террористов.

Первоначально Пентагон заявил, что акция была согласована с властями Нигерии, но позже удалил эту информацию. Нигерийское руководство подтвердило удары, назвав их частью борьбы с терроризмом.

Министр войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон намерен продолжать давление на ИГ. Ранее Трамп допускал вероятность отправки военных в Нигерию, но власти страны отвергли подобную идею, заявив, что количество жертв от атак боевиков сократилось по сравнению с прошлым десятилетием.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
ЦБ РФ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей
26 декабря 2025 11:38

ЦБ РФ представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей

В 2026-м поляки боятся проблем со здоровьем и роста стоимости жизни – опрос
26 декабря 2025 10:35

В 2026-м поляки боятся проблем со здоровьем и роста стоимости жизни – опрос

Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго
26 декабря 2025 10:33

Санта-Клаус с мешком угля поздравил американцев от лица Минэнерго