Трамп: США нанесли смертоносный удар по террористам в Нигерии

Соединенные Штаты нанесли смертоносные авиаудары по боевикам террористической организации ИГ на северо-западе Нигерии. Как сообщил лидер США Дональд Трамп, эта операция была проведена по его приказу в ответ на массовое убийство христиан. Об этом пишет ТАСС.

Командование вооруженных сил Америки в Африке сообщило об атаке в штате Сокото, где были убиты несколько террористов.

Первоначально Пентагон заявил, что акция была согласована с властями Нигерии, но позже удалил эту информацию. Нигерийское руководство подтвердило удары, назвав их частью борьбы с терроризмом.

Министр войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон намерен продолжать давление на ИГ. Ранее Трамп допускал вероятность отправки военных в Нигерию, но власти страны отвергли подобную идею, заявив, что количество жертв от атак боевиков сократилось по сравнению с прошлым десятилетием.

Фото: pixabay