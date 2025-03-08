Трамп: США могут ввести новые санкции против РФ

По словам президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне рассматривается вопрос о введении новых санкций в отношении Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Как объясняет американский лидер, причиной усиления рестрикций стал факт успешного ведения боевых действий ВС РФ. «Россия абсолютно «разносит» Украину», – пишет Трамп в социальной сети. В связи с этим в Штатах идет проработка варианта ввести масштабные банковские санкции и пошлины против Российской Федерации до момента заключения соглашения о мире.