Трамп: США готовят команду, которая будет управлять Венесуэлой

По словам главы США Дональда Трампа, Штаты формируют команду для временного управления Венесуэлой. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее он объявил о проведении масштабной операции, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга были вывезены из страны.

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Власти Венесуэлы потребовали предоставить доказательства того, что Мадуро жив, и собираются обратиться к международным организациям. В США некоторые конгрессмены назвали операцию незаконной, а в администрации заявили, что суд над Мадуро неминуем.

Москва выражает обеспокоенность и подчеркивает, что подобные действия нарушают суверенитет Венесуэлы.

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