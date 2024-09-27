Прямой эфир

Трамп согласился встретиться с Зеленским в своем небоскребе в Нью-Йорке

27 сентября 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости.

О встрече попросил Зеленский, и Трамп признал это на пресс-конференции. Однако экс-лидер Штатов выразил свое скептическое отношение, узнав, что Зеленский обвиняет его в непонимании конфликта в Украине, и намекнул, что может отменить встречу.

Ранее стало известно, что команда Зеленского отклонила предложение о встрече в резиденции Трампа Мар-а-Лаго из-за опасения, что это может быть воспринято как поддержка его кандидатуры. 

При этом посещение Зеленским США уже вызвало споры: ряд конгрессменов-республиканцев призвали к проведению проверки на предмет возможных нарушений законодательства США.

Трамп критикует Зеленского, называя его «торгашом» на своих митингах и утверждает, что его визиты неизменно приводят к значительной американской финансовой помощи. 

Выборы президента США назначены на 5 ноября: Камала Харрис будет представлять Демократическую партию, а Трамп – Республиканскую.

# Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Международная политика # США # Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль нанёс новые удары по Ливану
26 сентября 2024 20:58

Израиль нанёс новые удары по Ливану

Сигнал Западу. Песков прокомментировал новую ядерную доктрину РФ
26 сентября 2024 14:30

Сигнал Западу. Песков прокомментировал новую ядерную доктрину РФ

Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа
26 сентября 2024 14:13

Испанцы требуют сократить рабочую неделю на 2,5 часа