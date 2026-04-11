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Трамп рассказал о начале переговоров между США и Ираном в Исламабаде

11 апреля 2026 12:46
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Трамп рассказал о начале переговоров между США и Ираном в Исламабаде-0

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил начало официальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsNation.

Представитель канал заявляет, что на ее вопрос касательно старта официальных переговоров США и Ирана американский лидер «ответил утвердительно». Трамп также указал, что в скором времени станет понятно, насколько Тегеран откровенен в ходе встречи, добавила она.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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