Трамп рассказал о начале переговоров между США и Ираном в Исламабаде

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил начало официальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsNation.

Представитель канал заявляет, что на ее вопрос касательно старта официальных переговоров США и Ирана американский лидер «ответил утвердительно». Трамп также указал, что в скором времени станет понятно, насколько Тегеран откровенен в ходе встречи, добавила она.

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