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Трамп расширил торговые пошлины ещё на 6 стран

10 июля 2025 06:47
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Дональд Трамп вводит 30-процентные пошлины на товары из Ирака, Ливии и Алжира и 25-процентные – на продукцию из Брунея, Молдовы и Филиппин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп расширил торговые пошлины ещё на 6 стран-2

Тарифы начнут действовать с первого августа. Об этом сообщил сам политик. К своей публикации в соцсети он прикрепил официальные письма. В них уточняется, что торговые сборы готовы отменить для компаний из этих стран, если они откроют производство на территории США. Напомним, Трамп объявил о введении пошлин на товары еще в начале апреля, однако позже отложил на три месяца, чтобы провести с государствами торговые переговоры. За это время ему удалось заключить только три сделки – с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

# Международная политика

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