Трамп расширил торговые пошлины ещё на 6 стран

Тарифы начнут действовать с первого августа. Об этом сообщил сам политик. К своей публикации в соцсети он прикрепил официальные письма. В них уточняется, что торговые сборы готовы отменить для компаний из этих стран, если они откроют производство на территории США. Напомним, Трамп объявил о введении пошлин на товары еще в начале апреля, однако позже отложил на три месяца, чтобы провести с государствами торговые переговоры. За это время ему удалось заключить только три сделки – с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.