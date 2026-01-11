Прямой эфир

Трамп распорядился разработать план вторжения в Гренландию

11 января 2026 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп распорядился разработать план вторжения в Гренландию-0

Американский лидер Дональд Трамп отдал поручение подготовить план по вторжению в Гренландию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Mail on Sunday.

Глава Америки хочет присоединения Гренландии к США из-за «стратегического положения и минеральных богатств». Ранее он уже не раз говорил об этой идее, а во время своего первого срока предлагал купить ее.

При этом датская сторона, чьей колонией Гренландия является, отвергает эти притязания. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявил, что остров – часть страны.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дания # США # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
На Земле произошла вторая магнитная буря с начала года
11 января 2026 15:08

На Земле произошла вторая магнитная буря с начала года

В Пхукете при крушении катера погибла 18-летняя россиянка
11 января 2026 14:55

В Пхукете при крушении катера погибла 18-летняя россиянка

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли 6 человек
11 января 2026 13:58

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли 6 человек