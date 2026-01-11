Трамп распорядился разработать план вторжения в Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп отдал поручение подготовить план по вторжению в Гренландию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Mail on Sunday.

Глава Америки хочет присоединения Гренландии к США из-за «стратегического положения и минеральных богатств». Ранее он уже не раз говорил об этой идее, а во время своего первого срока предлагал купить ее.

При этом датская сторона, чьей колонией Гренландия является, отвергает эти притязания. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявил, что остров – часть страны.

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