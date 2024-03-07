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Трамп пригласил Байдена на дебаты, но тот отказался

07 марта 2024 07:55
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил с инициативой провести дебаты с действующим президентом Джо Байденом, подчеркивая их значимость для решения ключевых вопросов страны. Об этом пишет РИА Новости.

Свою готовности к проведению дебатов в любом месте и времени он выразил на странице в социальной сети Trurh Social. Выборы президента США намечены на ноября, и оба политические деятели активно готовятся именно к ним. Байден уже заявил о намерении баллотироваться на пост президента на следующий срок, а Трамп, считающийся на сегодняшний день главным фаворитом у республиканцев, также заявил о своем участии в избирательной гонке.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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