Трамп пригласил Байдена на дебаты, но тот отказался

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с инициативой провести дебаты с действующим президентом Джо Байденом, подчеркивая их значимость для решения ключевых вопросов страны. Об этом пишет РИА Новости.

Свою готовности к проведению дебатов в любом месте и времени он выразил на странице в социальной сети Trurh Social. Выборы президента США намечены на ноября, и оба политические деятели активно готовятся именно к ним. Байден уже заявил о намерении баллотироваться на пост президента на следующий срок, а Трамп, считающийся на сегодняшний день главным фаворитом у республиканцев, также заявил о своем участии в избирательной гонке.