Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы – NYT

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Европы – это подарок для Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Автор пишет, что в Советском Союзе десятилетиями были заинтересованы в отдалении США от ЕС, а Трамп в течение нескольких недель «преподнес Москве подарок». Страны Евросоюза в связи с этим поставлены в ситуацию, когда им необходимо перевооружаться.