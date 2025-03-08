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Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы – NYT

08 марта 2025 11:29
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Действия президента США Дональда Трампа в отношении Европы – это подарок для Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Трамп преподнес Москве подарок, отвернувшись от Европы – NYT-1

Фото: Pinterest

Автор пишет, что в Советском Союзе десятилетиями были заинтересованы в отдалении США от ЕС, а Трамп в течение нескольких недель «преподнес Москве подарок». Страны Евросоюза в связи с этим поставлены в ситуацию, когда им необходимо перевооружаться.

# Международная политика # Дональд Трамп

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