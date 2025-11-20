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Трамп предложил Украине сдать Донбасс в аренду РФ за деньги – Telegraph

20 ноября 2025 10:44
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Трамп предложил Украине сдать Донбасс в аренду РФ за деньги – Telegraph-0

Администрация Дональда Трампа рассматривает мирный план, предполагающий передачу Донбасса России по схеме «деньги в обмен на землю», при которой Москва контролирует регион, а Киев получает арендную плату. Об этом пишет The Telegraph

При этом формально территория останется за Украиной. Европейские союзники выразили обеспокоенность возможными уступками Москве.

По сообщениям СМИ, США может быть потребуют от Киева уход с Донбасса, признание русского языка государственным, предоставление статуса Русской православной церкви и сокращение американской военной помощи Украине.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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