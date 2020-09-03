Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»

Новости США. Очередной случай стрельбы произошел в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина-афроамериканец погиб в Вашингтоне в ходе задержания правоохранителями. Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм» Инцидент может стать поводом для новой волны протестов в стране. На улицах Вашингтона уже собираются демонстранты.

Штаты лихорадит уже несколько месяцев. Чтобы остановить беспорядки, американский президент принял новое решение: лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям». Речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде.