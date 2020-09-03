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Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»

03 сентября 2020 08:39
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Новости США. Очередной случай стрельбы произошел в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина-афроамериканец погиб в Вашингтоне в ходе задержания правоохранителями.  

Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»

Инцидент может стать поводом для новой волны протестов в стране. На улицах Вашингтона уже собираются демонстранты.  

Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»-1

Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»-3

Штаты лихорадит уже несколько месяцев. Чтобы остановить беспорядки, американский президент принял новое решение: лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям». Речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде.  

Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»-6

Эти же города ранее отказывались от предложений Трампа использовать для подавления погромов Национальную гвардию. Сейчас вопрос о финансировании находится на рассмотрении.  

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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