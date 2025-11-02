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Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию

02 ноября 2025 17:42
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Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию-0

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил военным подготовиться к возможному вмешательству в Нигерии для защиты христиан от нападений радикалов. Об этом пишет ТАСС.

Он пригрозил прекращением помощи стране и отметил, что действия США будут решительными, если насилие продолжится.

Трамп подчеркнул, что христиане в Нигерии находятся под угрозой, и США готовы их защищать. В ответ президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения, заявив, что страна обеспечивает свободу вероисповедания и не поддерживает религиозные преследования.

Фото: pixabay

# Международная политика

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