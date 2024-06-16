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Трамп пообещал «разобраться» с огромными траншами Украине

16 июня 2024 10:14
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Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал «разобраться» с оказанием финансовой поддержки Украине в том случае, если он победит на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил , что каждая поездка президента Украины Владимира Зеленского в США проходит под знаком новых миллиардов в виде помощи. Трамп ранее уже критиковал продолжение помощи Киеву и пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт в Украине за 24 часа.

Администрацией Байдена на Украину был направлен уже 61 миллиард долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, основными претендентами на победу будут Байден и Трамп.

# Международная политика

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