Трамп пообещал «разобраться» с огромными траншами Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал «разобраться» с оказанием финансовой поддержки Украине в том случае, если он победит на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил , что каждая поездка президента Украины Владимира Зеленского в США проходит под знаком новых миллиардов в виде помощи. Трамп ранее уже критиковал продолжение помощи Киеву и пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт в Украине за 24 часа.

Администрацией Байдена на Украину был направлен уже 61 миллиард долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, основными претендентами на победу будут Байден и Трамп.