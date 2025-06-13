Трамп поддержал удары Израиля по Ирану и назвал атаку превосходной

В интервью CNN Дональд Трамп заявил, что поддерживает удары Израиля по Ирану, назвав их успешными. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы, конечно же, поддерживаем Израиль», – сказал Трамп.

Он отметил, что приверженцы жесткой линии на ядерных переговорах «уже мертвы», и обратился к Ирану с призывом вернуться к диалогу с США. Израиль начал операцию «Восставший лев» в ночь на 13 июня, нанеся несколько ударов по военным и ядерным объектам Ирана. Среди погибших – высокопоставленные офицеры и ученые.

Атаке подвергся Натанз, но поначалу МАГАТЭ не зафиксировало никакого ущерба. Позже власти Ирана заявили о нанесенном ущербе. аятолла Али Хаменеи осудил действия Израиля, называя их преступлением и угрожая тяжелыми последствиями.