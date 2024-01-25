Трамп одержал вторую победу на праймериз – теперь в штате Нью-Гэмпшир

Экс-глава Белого дома одержал уже вторую победу на предвыборных этапах президентской гонки. Дональд Трамп получил большинство голосов на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик обошел свою соперницу по партии Никки Хейли. Несмотря на это, бывшая постпред США при ООН намерена продолжить борьбу за президентское кресло. Следующие праймериз пройдут 24 февраля в Южной Каролине. Отметим, ранее Трамп также стал лидером на выборах в Айове.