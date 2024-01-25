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Трамп одержал вторую победу на праймериз – теперь в штате Нью-Гэмпшир

25 января 2024 06:52
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Экс-глава Белого дома одержал уже вторую победу на предвыборных этапах президентской гонки. Дональд Трамп получил большинство голосов на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп одержал вторую победу на праймериз – теперь в штате Нью-Гэмпшир-1

Политик обошел свою соперницу по партии Никки Хейли. Несмотря на это, бывшая постпред США при ООН намерена продолжить борьбу за президентское кресло. Следующие праймериз пройдут 24 февраля в Южной Каролине. Отметим, ранее Трамп также стал лидером на выборах в Айове.

# Выборы в США # Дональд Трамп

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