Трамп на дебатах на пост президента США: при Байдене Штаты стали «страной третьего мира»

Полтора часа взаимных упреков и даже без приветственного рукопожатия. В американской Атланте прошли теледебаты бывшего и нынешнего руководителей Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба они вновь претендуют на пост в Белом доме. Все 90 минут оппоненты поочередно обвиняли друг друга в чем-то плохом. Байден жаловался, что от Трампа ему досталась экономика в ужасном состоянии. Трамп парировал, мол, это при Байдене США стали «страной третьего мира».

Дональд Трамп, экс-президент США:

Ветераны, солдаты не выносят этого парня. Они не могут даже находиться рядом с ним. Они считают, что он самый ужасный главнокомандующий за всю историю. Они не могут его даже терпеть. Давайте это отметим. Они меня любят гораздо больше, чем любого предыдущего президента. Джо Байден, президент США:

Я второй самый молодой политик, который был избран за всю историю США. И я самый старый политик, который был избран на пост президента.