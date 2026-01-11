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Трамп: Куба больше не будет получать деньги и нефть из Венесуэлы

11 января 2026 17:29
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Трамп: Куба больше не будет получать деньги и нефть из Венесуэлы-0

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что Куба жила в основном за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы, а также посоветовал заключить Гаване заключить сделку с Вашингтоном.

Изначально Трамп говорил, что Америка не намерена вести никаких военных действий, однако пару дней спустя отметил, что Куба висит на волоске, а Штатам больше ничего не остается, кроме как «прийти и взорвать это место».

Фото: pixabay

# Международная политика

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