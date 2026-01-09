Трамп: контроль США над Венесуэлой может продлиться более года

По словам главы США Дональда Трампа, контроль США над Венесуэлой может продолжаться более года. Об этом пишет сообщает The New York Times.

По его словам, Вашингтон намерен управлять нефтедобычей, чтобы снизить мировые цены, а часть доходов направить в саму страну.

Президент заметил, что временная администрация Венесуэлы взаимодействует с США, но отказался комментировать сроки проведения в стране выборов и возможность применения силы. Он также не исключает своего личного визита в Каракас.

3 января американские военные захватили Николаса Мадуро и его жену, которые позже предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в наркотерроризме.

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