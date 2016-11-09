Трамп или Клинтон: когда станет известно имя нового Президента США

Новости США. В США завершается избирательная гонка. 9 ноября в 9 утра по минскому времени закроется последний участок на Аляске, тогда же и будут подведены первые итоги выборов. В списке кандидатов 4 претендента. Но между тем наиболее жаркая борьба развернулась между двумя: демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом.

Агитационную кампанию уже назвали самой грязной и скандальной в истории Америки. Стоит отметить, что в США действует система непрямых выборов. Это значит, что избиратели дают полномочия коллегии выборщиков. Она, к слову, состоит из 538 человек. Среди них сенаторы, военные, известные люди.

Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 из них. Ожидается, что уже 9 ноября будет известно имя 45-го Президента США. Предварительные итоги выборов подведут ближе к полудню по минскому времени, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.