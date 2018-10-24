Трамп и Путин проведут переговоры 11 ноября в Париже

Новости мира. Россия и США вновь сядут за один стол. Дональд Трамп и Владимир Путин 11 ноября встретятся в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор пройдёт во время торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Известно, что на переговорах президентов будут присутствовать и ключевые члены делегаций стран. Первая полноформатная встреча двух лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки.