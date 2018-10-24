Прямой эфир

Трамп и Путин проведут переговоры 11 ноября в Париже

24 октября 2018 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Россия и США вновь сядут за один стол. Дональд Трамп и Владимир Путин 11 ноября встретятся в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп и Путин проведут переговоры 11 ноября в Париже-1

Разговор пройдёт во время торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Известно, что на переговорах президентов будут присутствовать и ключевые члены делегаций стран. Первая полноформатная встреча двух лидеров состоялась 16 июля в Хельсинки.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима
24 октября 2018 08:23

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима

Россиянин вёз через границу мёртвую жену под видом спящей
24 октября 2018 08:11

Россиянин вёз через границу мёртвую жену под видом спящей

В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно
24 октября 2018 07:15

В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно