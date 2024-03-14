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Трамп: Европа должна тратить столько на Украину, как и США

14 марта 2024 10:53
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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Европе следует вкладывать в финансирование Украины столько же денег, как и США, считая текущую ситуацию несправедливой. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что Европа расходует на Украину на 100 миллиардов долларов меньше, что несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. 
Трамп также выступил против работы НАТО и угрожал вывести Штаты из этой организации, в случае если европейские партнеры не будут нести больше финансовых обязательств.

Российский президент Владимир Путин пояснил, что Россия не собирается нападать у стран НАТО, и отметил, что политики Запада пользуются мнимой угрозой со стороны РФ, чтобы отвлечь свое внимание от внутренних проблем. По мнению России, поставки вооружений в Украину вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».

# Международная политика # Дональд Трамп

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