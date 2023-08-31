Трамп: действующая администрация Байдена делает из США банановую республику

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что действующая власть постепенно преобразует страну в банановую республику, сообщает РИА Новости.

Он назвал возбужденные против него уголовные дела о вмешательстве в выборы, а сотрудников администрации «фашистскими бандитами».

Против Трампа выдвинуто 91 обвинение, по наиболее тяжким статьям ему грозит 20 лет тюрьмы. Политику грозит более 700 лет тюрьмы по всем совокупным обвинениям. Тем самым Трамп стал первым президентом США с фото для тюремных записей. Как отмечают многие из американских СМИ, предъявленные Трампу пункты обвинения лишь укрепляют его положение среди избирателей.