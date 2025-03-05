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Трамп: Байден потратил $350 млрд на помощь Украине, это подобно отнятию конфеты у ребёнка

05 марта 2025 07:24
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Президент США Дональд Трамп привел в качестве аналогии к факту передачи Джо Байденом денежных средств Киеву лишение ребенка конфеты, пишет ТАСС.

Трамп: Байден потратил $350 млрд на помощь Украине, это подобно отнятию конфеты у ребёнка-1

Фото: Pinterest

По словам Трампа, Штаты потратили порядка 350 млрд долларов. А ЕС при этом потратил около 100 млрд долларов. «Большая разница», – указал политик.

Президент США также напомнил, что Америку с Украиной и РФ разделяет океан, а вот Евросоюз живет с указанными странами на одном континенте.

# Международная политика # Дональд Трамп

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