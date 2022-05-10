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Трагедия в университете Боливии. Неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов

10 мая 2022 09:20
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Новости Боливии. 4 человека погибли, более 50 получили ранения при давке в университете в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в университете Боливии. Неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов-1

ЧП произошло после того, как неизвестный бросил гранату со слезоточивым газом в толпу студентов, которые собрались в актовом зале обсудить предстоящие выборы в кампусе. После взрыва возникла паника, люди бросились бежать. Из-за облака газа, которое быстро заполнило помещение, многие не могли найти выход. Возникла давка, которая и привела к трагедии. Руководство университета назвало произошедшее катастрофой. Полиция пытается выяснить личность преступника и его мотивы.

# ЧП # Фотофакт

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