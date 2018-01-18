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Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек

18 января 2018 08:20
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Новости Казахстана. Трагические новости пришли из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек-1

Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек-3

Более 50 человек погибли в результате возгорания автобуса. ЧП произошло в Актюбинской области на трассе Самара-Шымкент. Как стало известно, транспортное средство загорелось на ходу. В общей сложности в автобусе находилось 57 человек, включая двух водителей.

Названа вероятная причина жуткого возгорания (подробнее).

Лишь пятерым удалось выбраться.

Сейчас им оказывают помощь медики. На месте работают пожарные и правоохранители. Открыта горячая линия психологической помощи. Гражданство жертв пожара уточняется. По некоторым данным в автобусе ехали граждане  Узбекистана. 

# Фотофакт # Пожар в автомобиле

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