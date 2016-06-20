Трагедия в Карелии: подтверждена гибель 14 детей, началось опознание

Новости России. В Москве приступили к опознанию жертв трагедии, произошедшей на озере в Карелии. Официально подтверждена гибель 14 детей. Погибшим было от 12 до 15 лет. Водолазы продолжают исследовать водоем. До сих пор неизвестна судьба одного ребенка.

Летний лагерь, из которого детей отправили в опасный поход, до окончания расследования закрыт. Задержаны директор оздоровительного учреждения, его заместитель, два инструктора и вожатый.

Трагедия произошла во время сплава по озеру. 47 детей и четверо взрослых в водный поход отправились на трех лодках. В тот момент разразился шторм. Шлюпки перевернулись. Из-за отсутствия связи 37 человек, которым удалось спастись, около суток провели на острове и получили переохлаждение. Сейчас им оказывают помощь медики и психологи.

В Карелии и Москве объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.