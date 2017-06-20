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Трагедия на Ладоге: дети купаться не планировали

20 июня 2017 11:00
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Новости России. На Ладожском озере в Карелии продолжается поисковая операция. 19 июня на водоеме перевернулась лодка с подростками. Двое сумели выбраться на берег, трое утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия на Ладоге: дети купаться не планировали-1

На месте трагедии работают водолазы. Всего в операции задействованы более 200 человек. Известно, что все дети были друзьями и отправились в трехдневный пеший поход. На лодке кататься не планировали.

ЧП на Ладоге случилось спустя год едва ли не день в день после трагедии на Сямозере – тоже в Карелии. В июне 2016 там во время шторма перевернулись два каноэ с детьми. Погибли 14 человек.

Подробности трагедии в Карелии: почему, зная о предстоящем шторме, детей отправили в сплав по озеру? (далее здесь)

# Фотофакт # Несчастный случай

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