«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы УЕФА

Английский «Тоттенхэм» разгромил азербайджанский «Карабах» со счетом 3:0 в Лиге Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Игра в Лондоне стартовала с опозданием из-за транспортных проблем. Голами отметились Бреннан Джонсон (12-я минута), Папе Сарр (53) и Доминик Соланке (68). «Тоттенхэм» сыграл в меньшинстве с 8-й минуты после дисквалификации Раду Драгушина.

Впервые в главном раунде Лиги Европы участвуют 36 команд. Чемпионат проходит в новом формате: каждой команде предстоит провести восемь матчей с разными соперниками. Восемь сильнейших команд выйдут в 1/8 финала, а коллективы с 9-го по 24-е место проведут дополнительные матчи в раунде плей-офф.