Тотальный блэкаут в Аргентине и Уругвае закончен

Новости мира. В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение. Массовый сбой произошёл накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без электричества оставались 48 миллионов человек. Блэкаут затронул также некоторые районы Бразилии и Парагвая. В странах было парализовано движение транспорта, на улицах отключились светофоры и фонари.