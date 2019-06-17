Тотальный блэкаут в Аргентине и Уругвае закончен

Новости мира. В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение. Массовый сбой произошёл накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение. Массовый сбой произошёл накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без электричества оставались 48 миллионов человек. Блэкаут затронул также некоторые районы Бразилии и Парагвая. В странах было парализовано движение транспорта, на улицах отключились светофоры и фонари.
Электричество было только в тех зданиях, в которых установлены аварийные генераторы. На данный момент восстановлено около 98 % услуг от общего спроса. По предварительным данным, блэкаут произошёл из-за сбоя в системе транспортировки.