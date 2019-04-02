Торнадо в Китае поднял в воздух надувные батуты с детьми

Новости Китая. В Китае страшный вихрь поднял в воздух надувные батуты с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли двое малышей. Ещё несколько десятков ребят получили травмы.

ЧП произошло на ярмарке в провинции Хэнань. Ураган поднял на большую высоту два детских аттракциона и кружил их в воздухе несколько минут. Пострадавших доставили в больницу.