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Торнадо в Китае поднял в воздух надувные батуты с детьми

02 апреля 2019 07:14
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Новости Китая. В Китае страшный вихрь поднял в воздух надувные батуты с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли двое малышей. Ещё несколько десятков ребят получили травмы.

Торнадо в Китае поднял в воздух надувные батуты с детьми-1

ЧП произошло на ярмарке в провинции Хэнань. Ураган поднял на большую высоту два детских аттракциона и кружил их в воздухе несколько минут. Пострадавших доставили в больницу.

Торнадо в Китае поднял в воздух надувные батуты с детьми-4

По данным местных метеорологов, торнадо достигал 10 метров в диаметре.

# Ураганы # Фотофакт

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