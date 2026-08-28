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Торговое судно PROGRESS IV загорелось и затонуло после атаки в водах Румынии

28 августа 2026 11:37
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Торговое судно PROGRESS IV загорелось и затонуло после атаки в водах Румынии-0

В Черном море на терриитории исключительной экономической зоны Румынии атаковано торговое судно PROGRESS IV, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Informat.

Как указывается, после удара корабль загорелся и пошел ко дну. По словам румынского лидера Никушора Дана, факт удара по судну подтвержден, однако пока не установлены ни виновники, ни мотивы атаки. Власти проведут расследование инцидента.

ЧП случилось в 20 милях от населенного пункта Сфынту‑Георге.

Все 12 членов экипажа спасены, один человек травмирован.

Фото: Pinterest

# Международная политика # ЧП

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