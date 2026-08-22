Топливо в ЕС снова дорожает: отказ от российской нефти ударил по кошелькам европейцев

Жителям Европы, которые свято верят в двигатель внутреннего сгорания, придется не просто. Тем, кто хочет совершить путешествие по странам ЕС, нужно приготовиться к серьезным расходам на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот такую пеструю и весьма «говорящую» карту опубликовало европейское издание. Чем темнее цвет на карте, тем страшнее, то есть дороже, обходится литр топлива. Самой дорогой страной для автомобилистов стала Дания. Литр бензина там стоит около 8,5 белорусских рублей. Следом идут Нидерланды – около 8 рублей, и Германия – всего на 20 копеек меньше в пересчете, при этом самый дешевый бензин на Мальте. Впечатляет и разрыв стоимости: полный бак – 50 литров – обойдется в Дании на 56 евро дороже, чем на Мальте. Но даже глядя на самый «бюджетный» вариант европейской заправки, невольно сравниваем его с нашими ценами. Разница очевидна.

И это лишь вершина айсберга. По данным Евростата, в июле 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС за год выросли почти на 17 %. При этом в мае рост составлял больше 20 %, а в июне свыше 13. То есть после кратковременной передышки дизель и бензин в Европе снова дорожают.