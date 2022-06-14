Толпы протестующих вышли на улицы Эквадора. Причина – голод, нехватка топлива и низкие зарплаты

Тысячи людей перекрыли крупные трассы и жгли покрышки. У митингующих накопилось множество претензий к главе государства. Они составили список из 10 требований, которые правительство должно выполнить, иначе протесты будут продолжаться. Одними из основных являются повышение зарплаты, борьба с голодом, прекращение роста цен на бензин. В ответ власти призвали на помощь полицию, которая разогнала протестующих.