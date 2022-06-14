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Толпы протестующих вышли на улицы Эквадора. Причина – голод, нехватка топлива и низкие зарплаты

14 июня 2022 18:09
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Новости Эквадора. В Эквадоре проходят массовые протесты против экономической политики президента страны Гильермо Лассо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Толпы протестующих вышли на улицы Эквадора. Причина – голод, нехватка топлива и низкие зарплаты-1

Тысячи людей перекрыли крупные трассы и жгли покрышки. У митингующих накопилось множество претензий к главе государства. Они составили список из 10 требований, которые правительство должно выполнить, иначе протесты будут продолжаться. Одними из основных являются повышение зарплаты, борьба с голодом, прекращение роста цен на бензин. В ответ власти призвали на помощь полицию, которая разогнала протестующих.  

# Экономический кризис # Гильермо Лассо # Фотофакт

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