Только треть немцев поддерживает правительство Шольца – соцопрос

На фоне этого показатели одобрения выросли у консерваторов и националистов, за них отдали свой голос более половины респондентов. Такая тенденция объясняется недовольством политикой канцлера. Огромное количество мигрантов, проблемы в экономике и игнорирование протестов ведут кабмин Шольца к скорому низложению.