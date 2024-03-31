Только треть немцев поддерживает правительство Шольца – соцопрос

Новости Германии. Рейтинг кабинета Шольца стремительно теряет поддержку среди немцев. Согласно соцопросам, только треть граждан одобряют нынешнюю политику коалиционного правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Рейтинг кабинета Шольца стремительно теряет поддержку среди немцев. Согласно соцопросам, только треть граждан одобряют нынешнюю политику коалиционного правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне этого показатели одобрения выросли у консерваторов и националистов, за них отдали свой голос более половины респондентов. Такая тенденция объясняется недовольством политикой канцлера. Огромное количество мигрантов, проблемы в экономике и игнорирование протестов ведут кабмин Шольца к скорому низложению.