Токио против вступления в НАТО. Вот почему японцы не хотят в Североатлантический альянс

Новости Японии. Японцы не хотят быть частью НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы донести свою позицию до властей, люди вышли на демонстрацию у здания парламента в Токио.

В первую очередь протестующие выступают против увеличения оборонного бюджета. По их мнению, единственная цель закупок нового оружия – это подготовка к войне, а не обещанная безопасность. Кроме того, участники акции требуют от властей перестать идти на поводу у Североатлантического альянса и США. Они считают, что нынешние шаги Японии по сближению с НАТО в дипломатических и военных делах обязательно приведут к серьезным негативным результатам уже в скором будущем.