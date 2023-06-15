Прямой эфир

Токио против вступления в НАТО. Вот почему японцы не хотят в Североатлантический альянс

15 июня 2023 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Японцы не хотят быть частью НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы донести свою позицию до властей, люди вышли на демонстрацию у здания парламента в Токио.

Токио против вступления в НАТО. Вот почему японцы не хотят в Североатлантический альянс-1

В первую очередь протестующие выступают против увеличения оборонного бюджета. По их мнению, единственная цель закупок нового оружия – это подготовка к войне, а не обещанная безопасность. Кроме того, участники акции требуют от властей перестать идти на поводу у Североатлантического альянса и США. Они считают, что нынешние шаги Японии по сближению с НАТО в дипломатических и военных делах обязательно приведут к серьезным негативным результатам уже в скором будущем.

# НАТО # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Камбоджи не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя
15 июня 2023 15:18

Премьер Камбоджи не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя

РИА Новости: глава ГУР МО Украины Буданов тяжело ранен от удара ВС РФ и вывезен в ФРГ
15 июня 2023 15:17

РИА Новости: глава ГУР МО Украины Буданов тяжело ранен от удара ВС РФ и вывезен в ФРГ

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что ошибки Зеленского могут привести к потере Киева
15 июня 2023 14:55

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что ошибки Зеленского могут привести к потере Киева