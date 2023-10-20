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Точной информации о количестве погибших от удара по греческой церкви в Газе нет

20 октября 2023 08:36
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Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где градус напряженности конфликта только нарастает. Ночью был нанесен удар по греческой церкви в Газе. Точной информации о количестве погибших пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точной информации о количестве погибших от удара по греческой церкви в Газе нет-1

Известно, что десятки мирных жителей могут оставаться под завалами. Разгребать обломки помогают местные жители. Иерусалимский патриархат уже обвинил Израиль в военном преступлении, но Армия обороны пока никак не комментировала свою возможную причастность к атаке. Власти Израиля готовятся к наземной операции в Газе, которая может начаться в ближайшее время. Впрочем, ряд экспертов ставят под сомнения эти планы. Их Израилю пришлось пересмотреть под давлением США, сообщает американское информагентство.

# Международная политика # Фотофакт

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