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То ли ананас, то ли наркотик. В Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под фрукт

18 января 2018 09:49
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Новости Португалии. В ходе совместной операции полицейских Испании и Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под ананасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То ли ананас, то ли наркотик. В Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под фрукт-1

То ли ананас, то ли наркотик. В Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под фрукт-3

Груз, почти в 750 килограммов наркотика прибыл из стран Южной Америки в ящиках для фруктов. Кроме контрабанды, правоохранителям удалось задержать и перевозивших опасное вещество правонарушителей.

9 человек сейчас допрашивают в участках. Также была обнаружена лаборатория, где кокаин смешивали с добавками.

# Контрабанда # Фотофакт

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