То ли ананас, то ли наркотик. В Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под фрукт

Новости Португалии. В ходе совместной операции полицейских Испании и Португалии обнаружена крупная партия кокаина, замаскированная под ананасы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз, почти в 750 килограммов наркотика прибыл из стран Южной Америки в ящиках для фруктов. Кроме контрабанды, правоохранителям удалось задержать и перевозивших опасное вещество правонарушителей.

9 человек сейчас допрашивают в участках. Также была обнаружена лаборатория, где кокаин смешивали с добавками.