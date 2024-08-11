Журналист Майкл Кларк в Times пишет, что президент Украины Владимир Зеленский атакой на Курскую область пытается спасти Киев от поражения. Об пишет РИА Новости.

Он утверждает, что Киев жертвует солдатами и техникой впустую. Кларк считает это решение самонадеянным и рискованным, не изменяющим ход боевых действий.

«…это просто впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженная техника», – пишет он.

Утром 6 августа ВСУ пытались захватить участок в Курской области, но были остановлены российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.