Прямой эфир

The Telegraph: отмена санкций против нефти хорошо отразится на положении России на рынке

14 марта 2026 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
The Telegraph: отмена санкций против нефти хорошо отразится на положении России на рынке-0

Временный отказ США от нефтяных санкций будет способствовать улучшению положения РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

В материале указывается, что решение американского лидера Дональда Трампа о временной отмене санкции в отношении нефти из России ввиду иранского кризиса способно усилить военный потенциал России.

Одновременно с этим, по словам министра энергетики Британии Майкла Шэнкса, Лондон не намерен менять позицию и «сделает все возможное, чтобы продолжить давить на Россию санкциями».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль угрожает захватить территории Ливана в ответ на действия «Хезболлы»
14 марта 2026 13:13

Израиль угрожает захватить территории Ливана в ответ на действия «Хезболлы»

Италия и Мальта не знают, что делать с подбитым ВС Украины российским СПГ-танкером
14 марта 2026 12:49

Италия и Мальта не знают, что делать с подбитым ВС Украины российским СПГ-танкером

Вучич: Хорватия и Албания готовятся напасть на Сербию
14 марта 2026 12:12

Вучич: Хорватия и Албания готовятся напасть на Сербию