The Telegraph: отмена санкций против нефти хорошо отразится на положении России на рынке

Временный отказ США от нефтяных санкций будет способствовать улучшению положения РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

В материале указывается, что решение американского лидера Дональда Трампа о временной отмене санкции в отношении нефти из России ввиду иранского кризиса способно усилить военный потенциал России.

Одновременно с этим, по словам министра энергетики Британии Майкла Шэнкса, Лондон не намерен менять позицию и «сделает все возможное, чтобы продолжить давить на Россию санкциями».

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