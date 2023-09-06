Высокая вероятность того, что новым союзником Российской Федерации станет Словацкая Республика по завершении парламентских выборов в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление обозревателя газеты The Guardian Джона Кэмпфнера.

Джон Кэмпфнер пишет, что внутри Европейского союза и НАТО может в скором времени нарушиться спокойствие. Ведь, если верить опросам общественного мнения, на выборах к власти может вернуться бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который, по словам обозревателя, лояльно относится к Москве.

Таким образом, если Роберт Фицо будет избран, политика Словакии может кардинально сменить направление. Бывший премьер-министр страны ранее выступал против поддержки киевского режима. На данный момент Словацкая Республика поддерживает Украину.