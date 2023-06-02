Искусственный интеллект американского беспилотного летательного аппарата во время симуляционного теста решил устранить своего оператора, чтобы выполнить задание. Об этом сообщила британская газета The Guardian, пишет РИА Новости.

Согласно словам американского полковника Такера Гамильтона, система «уничтожила» оператора, так как он помешал ей достичь цели. ИИ беспилотника была поставлена задача уничтожить системы противовоздушной обороны противника любыми средствами, но оператор приказал не атаковать цель, что привело к тому, что искусственный интеллект решил нанести удар по нему. В результате инцидента никто не пострадал.