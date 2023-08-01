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The Guardian: антироссийские санкции привели Запад в ловушку

01 августа 2023 12:57
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Введенные против России экономические санкции привели к возникновению проблем для Запада и обернулись катастрофой для многих миллионов людей, пишет Саймон Дженкинс в статье для The Guardian, передает РИА Новости.

Введенные рестрикции не повлияли на ход украинского конфликта и вызвали рост цен на энергоресурсы для европейских граждан из-за принятых Москвой ответных мер. По словам автора, Запад попал в ловушку высокомерия и отсутствия желания остановиться.

Он указывает, что, вводя санкции, правительства Великобритании и ряда других стран Запада, возможно, не вполне адекватно анализировали последствия этих мер. Как показывает элементарный анализ, огромные долларовые резервы могли бы защитить российскую экономику от серьезного ущерба.

В итоге Дженкинс приходит к выводу, что настало время для ведения переговоров с Россией, даже если это подрывает веру США и Европы в возможность использования экономических санкций в качестве средства агрессии.
 

# Международная политика

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