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​The Australian: слив данных из Пентагона нанёс мощный удар по ВСУ перед наступлением

17 апреля 2023 14:05
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Слив секретной информации Пентагона серьезно ударил по боеспособности Вооруженных сил Украины.

В результате инцидента Российская Федерация получила информацию о том, насколько ВСУ готовы к планируемому весеннему контрнаступлению. Об этом пишет обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт, ссылается на него РИА Новости. В материалах Пентагона имеются данные о том, какую военную спецтехнику предоставляют западные страны каждому подразделению украинской армии. Обращает внимание автор и на то, что в доступ слито описание наиболее слабых мест противовоздушной обороны Украины. У России есть тактическое преимущество, пишет Стюарт.

Ссылаясь на слитые документы Пентагона, СМИ в понедельник, 17 апреля, сообщили о том, что контрнаступательная операция ВСУ начнется уже в этом месяце. Старт намечен на 30 апреля 2023 года.

# Международная политика

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