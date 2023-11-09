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The American Thinker: Зеленский обратился к Трампу от отчаяния

09 ноября 2023 09:01
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния. Об этом пишет обозреватель Оливия Мюррей The American Thinker, пишет РИА Новости.

По ее словам, Зеленский боится «неминуемой катастрофы» и предательства со стороны США, как это уже произошло с другими союзниками. Также она отмечает, что Зеленский начал угрожать Западу, потребовав увеличения финансовой помощи.

Ранее Зеленский приглашал Трампа в Украину, чтобы возразить ему на его заявление о том, что экс-лидер Штатов сможет разрешить конфликт за 24 часа. Однако Трамп отклонил приглашение. В последнее время, западная пресса отмечает, что Зеленский теряет поддержку, а Запад устал от конфликта в Украине.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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