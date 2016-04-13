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Террористы в Сирии отпустили еще одну группу заложников из 92 человек

13 апреля 2016 06:25
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Новости Сирии. Террористы в Сирии отпустили еще одну группу заложников, захваченных на прошлой неделе. После сложных переговоров на свободе оказались 92 человека. Их оставили в пустыне неподалеку от города Хомса. Около десяти километров люди прошли пешком до позиций сирийских войск. Там их посадили в автобусы, дали воды и еды.

Всего в плену у группировки «Исламское государство» оказались 320 сотрудников цементного завода. Некоторых отпустили сразу. По разным данным, от 5 до 12 пленников боевики казнили. Еще 19 человек до сих пор остаются в заложниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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