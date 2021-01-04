Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли
Новости Сирии. Не менее 9 человек стали жертвами нападения боевиков на три автобуса в провинции Хама. Все погибшие – мирные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что вооруженную атаку совершила банда, которая входит в состав экстремистской группировки «Исламское государство».
Ранее еще одна группа боевиков атаковала пассажирский автобус на трассе, ведущей к Пальмире. В результате погибли 25 человек, еще 13 получили ранения.
Террористы заметно активизировались в этом районе с начала декабря. Командование вооруженных сил Сирии перебросило туда дополнительные силы военных, что помогло правительственным войскам сохранить контроль над стратегическим шоссе на Алеппо. В ходе боев были уничтожены почти 40 боевиков.