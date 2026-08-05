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Терминал Rail Baltica в Таллине загружают отходами горных пород

05 августа 2026 06:17
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Таллинский терминал Rail Baltica трижды в неделю перевозит отходы горных пород, чтобы обеспечить загруженность магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терминал Rail Baltica в Таллине загружают отходами горных пород-2

По контракту за два года нужно поставить 800 тысяч тонн пустой породы – ее используют при строительстве самой железной дороги. Проект стоимостью в десятки миллиардов евро изначально задумывали для переориентации грузопотоков с востока на запад, но сейчас он вынужден оправдывать существование перевозкой щебня. Причина проблем – ошибки планирования, осложненные политическими разногласиями.

# Новости Эстонии

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