Терминал Rail Baltica в Таллине загружают отходами горных пород

По контракту за два года нужно поставить 800 тысяч тонн пустой породы – ее используют при строительстве самой железной дороги. Проект стоимостью в десятки миллиардов евро изначально задумывали для переориентации грузопотоков с востока на запад, но сейчас он вынужден оправдывать существование перевозкой щебня. Причина проблем – ошибки планирования, осложненные политическими разногласиями.