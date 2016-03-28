Теракты в Париже и Брюсселе – репетиция: «Исламское государство» угрожает США

Новости США. Спецслужбы США предупреждают граждан о возможных терактах в стране. Один из лидеров «Исламского государства» опубликовал такое заявление на одном из блогов организации. При этом он утверждает, что атаки в Америке будут еще более масштабными, чем в Париже и Брюсселе, и это была лишь репетиция того, что ожидает Соединенные Штаты.

Отмечается, что пойти на такой шаг боевиков подтолкнула потеря сразу двух главарей исламской коалиции. Они были ликвидированы во время антитеррористической операции, которую проводили американцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.